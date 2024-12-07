Altın düşüşte! 7 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti. İşte, 7 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 72 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,18 seviyesinden işlem görüyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 7 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN DÜŞÜŞTE!
6 Aralık Cuma günü 2 bin 950 lira olan gram altın 7 Aralık Cumartesi günü 2 bin 947 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 721 lira iken, 4 bin 707 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.942,43
Satış: 2.942,91
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.632,25
Satış: 2.634,49
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.707,89
Satış: 4.811,66
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.831,56
Satış: 19.187,79
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.552,00
Satış: 19.747,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.386,35
Satış: 9.623,32
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.831,56
Satış: 19.187,79
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.926,99
Satış: 20.427,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.624,49
Satış: 2.468,16
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.735,29
Satış: 2.891,54