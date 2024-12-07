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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 7 Aralık 2024: Altın düşüşte! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın düşüşte! 7 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti. İşte, 7 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 09:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:00
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        1

        Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 72 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,18 seviyesinden işlem görüyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 7 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜŞTE!

        6 Aralık Cuma günü 2 bin 950 lira olan gram altın 7 Aralık Cumartesi günü 2 bin 947 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 721 lira iken, 4 bin 707 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.942,43

        Satış: 2.942,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.632,25

        Satış: 2.634,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.707,89

        Satış: 4.811,66

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.831,56

        Satış: 19.187,79

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.552,00

        Satış: 19.747,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.386,35

        Satış: 9.623,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.831,56

        Satış: 19.187,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.926,99

        Satış: 20.427,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.624,49

        Satış: 2.468,16

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.735,29

        Satış: 2.891,54

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