Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 72 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,18 seviyesinden işlem görüyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 7 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...