Altın tekrar yükselişe geçti! İşte 20 Nisan 2024 Cumartesi altın fiyatları
Son zamanların en iyi yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Artış üzerine artış yaşayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Önceki gün 3 bin 990 liradan kapanan altın, hızlı bir hamleyle 3 bin 998 liraya yükseldi, İşte, 20 Nisan Cumartesi altın fiyatları...
Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklere işaret ederek, küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını dile getiren analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesinin risk algısının önemli derecede yükselmesine neden olduğunu ifade etti.
Analistler, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanabileceği endişeleri ve duruma ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
Yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 493 liradan yaparken; 20 Nisan Cumartesi günü 2 bin 498 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 990 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 998 TL'den alıcı buluyor.
20 NİSAN GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.498,93
Satış: 2.499,53
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.391,14
Satış: 2.392,72
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.998,29
Satış: 4.086,73
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 7.971,59
Satış: 8.173,46
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.993,16
Satış: 16.296,92
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.246,67
Satış: 17.686,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.396,45
Satış: 1.840,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.364,74
Satış: 2.514,57