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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: Altında dalgalı seyir! 4 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altında dalgalı seyir devam ediyor! İşte 4 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta başından beri dalgalı bir seyir izliyor. 4 Mayıs Cumartesi günü gram altın 2 bin 392 TL'den açılış yaptı. Çeyrek ise an itibarıyla 3 bin 828 lira. İşte, 4 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 07:43 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:08
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        1

        ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 175 bin kişi arttı.

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 238 bin kişi artması öngörülüyordu. Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, ulaştırma ve depolama sektörlerinde arttı.

        Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ayı verilerinde aşağı, mart ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda şubat ayında kaydedilen artış 270 binden 236 bine düşürülürken, mart ayı için 303 binden 315 bine çıkarıldı.

        ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutlar canlanırken varlık fiyatlarında oynaklık arttı. Ülkede açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu.

        ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

        Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair umutları canlandırdığını belirtti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYİR!

        3 Mayıs Cuma günü 2 bin 387 TL'ye kadar gerileyen gram altın, güne 3 bin 392 TL'den açılış yaptı. Bir önceki kapanışı 3 bin 918 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 828 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.392,52

        Satış: 2.393,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.300,76

        Satış: 2.302,72

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.828,03

        Satış: 3.913,42

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.312,13

        Satış: 15.605,81

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.632,14

        Satış: 7.826,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.312,13

        Satış: 15.605,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.007,67

        Satış: 16.416,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.299,24

        Satış: 1.725,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.206,77

        Satış: 2.347,23

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