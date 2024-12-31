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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 Ocak bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları alış ve satışta son durum: 1 Ocak bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları 2025 yılının ilk gününde de öne çıkan arama başlıkları arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları yakından takip edilirken fiyatlarda hafif yükseliş hakim. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En son gram 2 bin 964 liradan işlem gördü. Peki 1 Ocak bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 05:13
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        Canlı altın fiyatları grafiği anlık değişkenlik gösteriyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        2

        31 ARALIK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 31 Aralık Salı günü güne 2 bin 967 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 747 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.967

        Satış: 2.967

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.615

        Satış: 2.615

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.747

        Satış: 4.852

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.990

        Satış: 19.352

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.316

        Satış: 19.629

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.825

        Satış: 20.323

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.727

        Satış: 2.874

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.619

        Satış: 2.456

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11
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