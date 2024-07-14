Altın fiyatlar yükseliyor! 14 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın birkaç gündür yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altın fiyatları, haftaya düşüş ile başlasa da rekor seviyesinde artarak kendi sınırını geçti. Bugün gram altın 2 bin 561 TL'den, çeyrek ise 4 bin 97 TL'den işlem görüyor. İşte, 14 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Bankanın bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesiyle bu hafta pozitif bir seyir izlenirken gözler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı faiz kararına çevrildi.
ABD'de açıklanan verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirmesi, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.
Analistler, ECB'nin faiz kararının gelecek hafta piyasaların odağında bulunacağını belirterek, Bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak para politikasında gelecek döneme ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 14 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ!
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 553 liradan yaparken; 14 Temmuz Pazar günü 2 bin 561 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 85 liradan, 4 bin 97 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.561,09
Satış: 2.561,47
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.410,63
Satış: 2.412,23
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.097,74
Satış: 4.188,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.390,94
Satış: 16.700,76
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.169,86
Satış: 8.376,00
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.390,94
Satış: 16.700,76
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.896,71
Satış: 17.328,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.370,79
Satış: 1.799,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.323,04
Satış: 2.454,34