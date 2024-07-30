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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 30 Temmuz: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları düşüşte! 30 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta sürekli düşüş yaşayan altın fiyatları, haftaya yükselişle başladı ancak ivmesini Salı günü için koruyamadı ve yeniden düşüşe geçti. Bugün gram altın 2 bin 534 TL'den, çeyrek ise 4 bin 54 TL'den işlem görüyor. İşte, 30 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 07:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 07:32
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        Küresel piyasalarda geçen hafta teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarının ardından oynaklığın arttığı görülürken gelecek hafta gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

        Geçen hafta ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı etkileri dünya geneline yayılırken açıklanan büyüme verilerinin ardından ülkede güçlenen "yumuşak iniş" beklentisi ise kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı oldu.Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 30 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

        Gram altın Pazartesi günü 2 bin 537 liradan kapanış yaparken; 29 Temmuz Pazartesi günü de 2 bin 534 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 60 liradan, 4 bin 54 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.534,24

        Satış: 2.534,71

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.383,54

        Satış: 2.384,84

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.054,79

        Satış: 4.144,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.219,16

        Satış: 16.526,32

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.084,24

        Satış: 8.288,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.219,16

        Satış: 16.526,32

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.941,10

        Satış: 17.363,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.375,76

        Satış: 1.809,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.331,10

        Satış: 2.470,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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