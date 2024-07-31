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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 31 Temmuz 2024: Altın yükseliyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 31 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın güne güzel bir yükselişle başladı. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararında, Fed'in son kez faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor. Piyasalardaki bu beklenti, şimdiden altını yükseltti. Bugün gram altın 2 bin 573 TL'den, çeyrek ise 4 bin 117 TL'den işlem görüyor. İşte, 31 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 07:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 07:21
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        1

        Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 31 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

        Gram altın Salı günü 2 bin 542 liradan kapanış yaparken; 31 Temmuz Çarşamba günü de 2 bin 573 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 68 liradan, 4 bin 117 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.573,42

        Satış: 2.573,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.407,33

        Satış: 2.407,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.117,47

        Satış: 4.208,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.469,89

        Satış: 16.781,83

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.209,21

        Satış: 8.416,65

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.469,89

        Satış: 16.781,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.971,41

        Satış: 17.404,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.389,97

        Satış: 1.826,72

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.354,21

        Satış: 2.494,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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