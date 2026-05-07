Canlı altın fiyatları: 7 Mayıs 2026 Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. ABD ile İran arasında savaş riskini azaltabilecek diplomatik gelişmelere yönelik iyimser hava, küresel piyasalarda altının yönünü etkilerken ons altın mart ayından bu yana en sert günlük yükselişlerinden birini yaşadı. İç piyasada ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı ve 7 Mayıs güncel altın fiyatları haberimizde…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD-İran hattında gerilimi düşürebilecek anlaşma beklentileri sonrası ons altın yatay bir seyir izlerken, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 7 Mayıs 2026 Perşembe güncel altın fiyatları araştırılırken, gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki son durum merak ediliyor. İşte 7 Mayıs güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.832,0440
6.832,8440
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.687,21
4.688,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.931,2700
11.171,7000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.725,0800
44.550,1400
TAM ALTIN FİYATI
44.275,00
44.626,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.779,86
22.328,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.696,28
44.519,94
ATA ALTIN FİYATI
45.072,78
46.206,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.721,53
4.943,53
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.191,74
6.474,39
GREMSE ALTIN FİYATI
110.356,00
111.880,00