Altın fiyatları yükseliyor! 19 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Yatırımcıların gözü ciddi ivme değişiklikleri yaşayan altında. Dün sabah düşüş ile başlayan altında yön değişti ve fiyatlar yükselmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 440 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 900 TL'ye kadar çıktı. İşte, 19 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın varlık fiyatlamalarındaki belirsizliklerle devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.
Fed yetkililerinin hafta boyunca sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in dün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini dile getirdiğini hatırlattı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 433 liradan yaparken; 19 Haziran günü 2 bin 440TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 979 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 900 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.440,3060
Satış: 2.440,7250
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.329,0500
Satış: 2.329,8700
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.900,5600
Satış: 3.986,5500
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.610,8200
Satış: 15.905,7700
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.787,85
Satış: 7.984,53
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.624,53
Satış: 15.920,23
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.052,53
Satış: 16.462,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.293,72
Satış: 1.730,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.197,80
Satış: 2.353,76