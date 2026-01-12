Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları yükselişe geçti! 13 Ocak 2026 Yeni haftada 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, tam, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 13 Ocak 2026 Yeni haftada 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği anlık değişirken en son ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere altın türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki 13 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, canlı ve güncel Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

        Giriş: 12.01.2026 - 07:23 Güncelleme: 13.01.2026 - 00:02
        13 Ocak Salı altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Alım satım yaparak kar elde etmek isteyen yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa öngörüleri, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olmasını koruyor. En son gram altın 6,380 liradan, çeyrek 10.214 TL’den işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 13 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.380,4920

        Satış: 6.381,2680

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.577,20

        Satış: 4.578,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.214,6200

        Satış: 10.439,3300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.841,4400

        Satış: 41.612,2800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.699,00

        Satış: 41.974,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.353,95

        Satış: 20.866,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.829,61

        Satış: 41.600,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.458,02

        Satış: 43.526,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.835,82

        Satış: 6.097,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.532,51

        Satış: 4.685,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 103.926,00

        Satış: 105.014,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

