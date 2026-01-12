Altın fiyatları yükselişe geçti! 13 Ocak 2026 Yeni haftada 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği anlık değişirken en son ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere altın türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki 13 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, canlı ve güncel Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
13 Ocak Salı altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Alım satım yaparak kar elde etmek isteyen yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa öngörüleri, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olmasını koruyor. En son gram altın 6,380 liradan, çeyrek 10.214 TL’den işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 13 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.380,4920
Satış: 6.381,2680
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.577,20
Satış: 4.578,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.214,6200
Satış: 10.439,3300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.841,4400
Satış: 41.612,2800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.699,00
Satış: 41.974,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.353,95
Satış: 20.866,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.829,61
Satış: 41.600,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.458,02
Satış: 43.526,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.835,82
Satış: 6.097,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.532,51
Satış: 4.685,69
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 103.926,00
Satış: 105.014,00