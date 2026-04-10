        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik mücadeleyle başlıyor. Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki puan kayıplarının ardından üst sıralardaki yerini korumak ve yeniden çıkışa geçmek isterken, konuk ekip ise küme hattından uzaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise "Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve muhtemel 11'lere dair tüm detaylar…

        Giriş: 10.04.2026 - 18:48
        Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi öncesi geri sayım başladı. Ligde ilk 4 yarışını yakından ilgilendiren bu önemli randevuda ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak moral bulmak isterken, Antalyaspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve olası kadrolar futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. İşte bilgiler...

        BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

        Heyecan dolu karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat 22.00'da başlayacak. Beşiktaş Antalyaspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Jota, Cengiz, Oh.

        Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Ballet, Van De Streek.

        NDİDİ FORMA GİYEMEYECEK

        Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

        Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

        Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında bulunuyor.

