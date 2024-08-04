Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları CANLI | Filenin Sultanları, İtalya karşısında! - Voleybol Haberleri

        CANLI | Filenin Sultanları, İtalya karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te İtalya ile karşı karşıya geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları, İtalya karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçında İtalya ile karşılaşıyor.

        1. SET SONUCU

        Türkiye 14-25 İtalya

        ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİK

        Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

        Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!