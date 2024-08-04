CANLI | Filenin Sultanları, İtalya karşısında!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Giriş: 04.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:43
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçında İtalya ile karşılaşıyor.
1. SET SONUCU
Türkiye 14-25 İtalya
ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİK
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.
Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.
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