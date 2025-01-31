Adana'da vahşet! Katı atık tesisinde ölü bebek!
Adana'da, katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler, erkek bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı, kamyonla tesise götürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı
Adana'da, kan donduran bir olay yaşandı. Sarıçam ilçesindeki katı atık bertaraf tesisi işçileri, çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu.
BEBEK OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
DHA'daki habere göre ihbarla tesise Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAKILMIŞ
Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı, kamyonla tesise götürüldüğü tespit edildi. Ekipler, bebeğin ailesi ve çöp konteynerine bırakıldığında ölü olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.