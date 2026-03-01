Canlı
        CANLI İZLE | Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı!

        Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da hafta içi Nottingham Forest deplasmanında kazanmasına rağmen turnuvaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde kayıp yaşamak istemiyor. Lider Galatasaray'ın haftayı galibiyetle kapattığı süreçte puan farkını yeniden azaltmayı hedefleyen Kanarya, Akdeniz'den üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 18:56
        1

        Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe, 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Avrupa mesaisini galibiyetle tamamlamasına karşın kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde hata yapmak istemiyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilgiler...

        2

        ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Antalyaspor 1 Mart 2026 Pazar günü evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği Antalyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        3

        KADRODA 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Saric, Ballet, Storm, Van de Streek.

        5

        Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Yiğit Efe, Guendouzi, Levent, İsmail, Kante, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

