Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe, 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Avrupa mesaisini galibiyetle tamamlamasına karşın kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde hata yapmak istemiyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bilgiler...