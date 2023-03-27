Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olarak nitelendirilen İlk Evim projesi kapsamında 250 bin konut inşa edilecek. TOKİ İstanbul Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konutun hak sahipleri ise 16-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. İşte İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme ekranı...