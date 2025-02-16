DEHA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Deha’nın 20. bölümünde Devran’ın cinayetten dolayı gözaltına alınması herkesi şoke ederken İskender, Devran’ı kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Tanıtımın finaline İskender’in, Devran’a ders vermek için Kuduz’la iş birliği yapması damgasını vururken İskender’in nasıl bir oyun planladığı yeni bölüme olan merakı artırıyor.