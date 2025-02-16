Deha 20. bölüm canlı izle: Deha 20. bölümde neler olacak?
Ay Yapım imzalı ve yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği Deha dizisi, 16 Şubat Pazar akşamı 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde, İmre'ye inanan Devran'ın yaşadığı hayal kırıklığı dikkat çekerken, Devran'ın İmre'ye karşı hislerini ilk kez açık etmesi heyecanı artıracak. Deha'nın yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler, SHOW TV'nin canlı yayın ekranını araştırmaya başladı. İşte SHOW TV Deha 20. bölüm canlı izle ekranı...
SHOW TV’nin sevilen dizisi Deha, 20. bölümüyle 16 Şubat’ta ekrana geliyor. Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin bu bölümünde, Devran’ın İmre’ye olan duygularını dile getirmesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Deha hayranları, yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için SHOW TV canlı yayın ekranını merakla bekliyor. İşte SHOW TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…
DEHA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?
Deha’nın 20. bölümünde Devran’ın cinayetten dolayı gözaltına alınması herkesi şoke ederken İskender, Devran’ı kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Tanıtımın finaline İskender’in, Devran’a ders vermek için Kuduz’la iş birliği yapması damgasını vururken İskender’in nasıl bir oyun planladığı yeni bölüme olan merakı artırıyor.
imre, Devran’ın yaşaması için çaba göstermesini istiyor. Cesur’un, İhsan’a verdiği fırsatla kendi özgürlüğünü mü yoksa oğlu Karga’nın hayatını mı seçeceği merak konusu olurken Devran’ın aksiyon dolu sahneleri merakı yükseltiyor.
Tanıtımın finaline ise Devran’ın İskender’le Cesur’un iş birliği yapıp onu alt etmeye çalışmalarını öğrenmesi damgasını vuruyor. Yeni bölümde Devran’ın başına neler geleceği şimdiden büyük heyecan yaratıyor.
DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 20. Bölümünü SHOW TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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