Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi bu gece belli oluyor. Luis Enrique yönetimindeki PSG ile Hakan Çalhanoğlu’lu Inter, Avrupa'nın en prestijli kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek iki ekip, Allianz Arena’da final mücadelesi verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın saat ve yayın bilgileri belli oldu. İşte ayrıntılar...