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        Haberler Spor Futbol CANLI | Sarıyer - 1461 Trabzon FK - Futbol Haberleri

        CANLI | Sarıyer - 1461 Trabzon FK

        2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. Lig'de oynanan Sarıyer - 1461 Trabzon FK mücadelesi HT Spor ekranlarından ve HT Spor Youtube adresinden canlı olarak yayınlanıyor....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:58
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        CANLI | Sarıyer - 1461 Trabzon FK
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇI

        2. Lig Beyaz Grup

        31. hafta

        Sarıyer - 1461 Trabzon FK (HT Spor TV)

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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