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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına sokacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme yetkisinin tek yolu yüzde 50+1'dir. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çalışmaları bile bu gerçeği değiştirmiyor" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına sokacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti Kongreleri bir siyasi parti toplantısı ötesinde, ülkenin ve milletin geleceğe ilişkin umutlarının tazelendiği demokratik toplantılarıdır. Girdiğimiz 15 seçimde birinci yaparak, bugünlere bizi milletimiz getirmiştir.

Milletimiz bugün bize 2023 hedeflerini işaret ediyor. Kongrelerimizde partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak, sandıkta bir kez daha elde edeceğimiz zafere imza atacak kadroları belirliyoruz. Gözlerinizdeki parıltı, yüreklerinizdeki kıpırtı büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına katkı sunma heyecanın işaretidir. Türkiye'nin bu kritik döneminde hayatınızın diğer alanlarından fedakarlık yaparak elinizi taşın altına koyduğunu için sizlere teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin 18 yılda elde ettiği başarıların kahramanı da işte bu kadrodur. Geleceğin aydınlık Türkiye'sini birlikte inşa edecek, bizden sonraki nesillere 2053 vizyonlarını gerçekleştirebilecek bir ülke inşa edeceğiz.

Dünyanın yaşadığı değişimlerin çoğunun gerisinde kaldık. Bu kez fırsatları değerlendirecek ve hedeflerimize ulaşacağız.

Ülke olarak uluslararası alanda, parti olarak içeride maruz kaldığımız saldırıların gerisinde, küresel güç dengelerinin dışında bırakma olduğunu biliyoruz. Ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. Milletimizle birlikte yürüdüğümü bu kutlu yolda zafere ulaşmamıza engel olamayacaklar.

Demokrasimize sahip çıkarak, ekonomimize sahip çıkarak, özgürlüğümüze sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

Önümüze kurulan tuzakları aşarak, kirli oyunları deşifre ederek, kendimizle birlikte tüm dostlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Cumhur İttifakı olarak ülkemizi çalkantıların içinden çıkararak, huzura ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her gününü 'Allah razı olsun' sözünü duymak için çalıştık. Son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

AK Parti'nin siyaseti eser, kalkınma siyasetidir.

Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her birini partimizin tabii mensubu olarak görüyoruz. Ana kademimizde, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla gönlünü partimize çekemediğimiz tek bir kişi bizim eksiğimizdir.

AK Parti'nin Genel Merkez yöneticisinden mahalle ve köy temsilcine kadar tüm kadroları 365 günü seçim günü gibi değerlendirmek zorundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütme yetkisinin tek yolu yüzde 50+1'dir. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çalışmaları bile bu gerçeği değiştirmiyor.

Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz vatandaşın size 3-5 adım geldiğini göreceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin, milletimizin feraset duvarına çarptıklarını biliyoruz. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım.

Bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Devletimizin güvenliğine kast eden hiç kimse itibar bulamayacaktır. Yalan ve iftira çıtasını yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaklardır.

Ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Bunların gerçek yüzlerini milletimize teşhir edeceğiz. Ama asıl kendi işimize bakacağız. Milletimize daha çok hangi hizmetleri verebileceğimize bakacağız.

Milli Uzay Programımızı açıklayarak gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. Ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlılığını gösterdik. Bizim asıl gündemimiz bunlardır."

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