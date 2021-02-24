Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bundan 3 yıl önce 21 Şubat'ta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'nı TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifiyle, ilk adımı atmıştık. Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatının en başarılı değil, en ilkeli, en onurlu ittifakı olduğunu görüyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası çerçevesinde oluşturduğumuz anlayış birliğinin yürüttüğümüz mücadelede çok büyük katkısı vardır. Nice saldırıyı Cumhur İttifakı'nın bu güçlü zemininde karşıladık.

Cumhur İttifakı'nın karşısında CHP'nin kurduğu ittifakının tel tel dökülmesi zemininin çürüklüğüne bağlı. Kendince bir siyaset terazisi kurdu. Bu zoraki ittifakın içinde fikir birliğine rastlayamazsınız. milletimizin birlik ve beraberliği konusunda anlayış birliğinin izini bulamazsınız. Uluslararası saldırılar karşısında devletinin yanında yer alma erdemini göremezsiniz.

Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri tekrarlayan vizyonsuz, ilkesiz bir yapı var. Bir heyula var. Heyula, tek başına bir anlamı olmayan başka yapılarla oluşur. CHP kendi başına planı, programı, hayali, hedefi, eseri, mücadelesi olmayan bir yerlerden gelecek olumlu veya olumsuz etkiyle harekete geçen partidir. CHP'nin içinde millet yoktur. Millet, tek partiden beri CHP'nin ciğerini bilir. CHP'nin içinde demokrasi yoktur, çünkü demokrasinin d'sinden bile nasibini almamış süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde kalkınma yoktu, halkın derdine derman olacak hiçbir işe yaraşmaz. CHP'nin içinde adalet yoktur, çünkü vesayetçilerin, darbecilerin hukukundan başka hukuk tanımaz. CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryoya göre belirler. CHP'nin içinde ideal de yoktur, bu partide insanlar yapıya uygun şekilde konumlanır ve bireysel hedefler içinde çalışır. CHP heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.

Buradan CHP'ye oy vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum; CHP kayıp bir partidir. Bu kayıp tüm ülkenin kaybıdır. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından CHP belediyelerin yönetimindeki şehirlerde yaşanan manzaralar bile bu gerçeği gösterir.

GARA OPERASYONU

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada infaz edilen 13 silahsız insanın başına gelen hadise bile karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya bile yetmemiştir. Çıkıyor, onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 5-6 yıl 13 kişiyi kaçıranlar kim? Biz bu 5-6 yıl içinde dağ, taş demedik buraları aradık, taradık. Bunlar utanmadan sıkılmadan 'Bir şey olmaz, sakinler güvence altında' diyecek kadar yüzsüzler. Kim bunlar CHP ve ortağı HDP. Bu tezgahı beraber çalıştırdılar. Biz 5-6 yıldan sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. Savunma ve İçişleri Bakanımı bu beyefendilerin makamına gönderdik. Bunlar anlatıldığı halde utanmadan, terbiyesizce eleştiri yağmuruna tuttular. Bu kadar açık, şeffaf bu süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki bu çalışmadan sonra hala saldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir.

Teröristlerin sayısı on binlerdi, şimdi yüzlere düştü. Bu mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını korumak için, bunun sonucunu bize yıkacak kadar alçaldılar. 'Bunun sorumlusu Erdoğan'dır' diyor. Bunların cibilliyeti bozuk. 5-6 yıl içinde bu mücadeleyi gece gündüz demeden verdik. İçimiz kan ağlıyor. Biz onların intikamını alacağız. Ortağı HDP de böyle bilsin. Yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. Onlar yürürken biz de buradan sahili selamete çıkacağız. Onlara bu imkanı vermeyeceğiz. Yüzleri kızarmadan kimse terörü savunmaz. 'Teröre karşı ne yaptınız de engel olduk' diyorlar, teröristlerle yürüdünüz ne yapacaksınız daha? Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını eleştiren, 'yapamazsınız, edemesiniz' diyen siz değil misiniz? Düne kadar bölücü örgütün Suriye kolunu 'terör örgütü görmüyoruz' diyen siz değil misiniz?

Önceki gün İzmir'deydik. İşgalin, işgal acısının ne demek olduğunu gayet iyi bilen kardeşlerimin olanları iyi değerlendirdiğine inanıyorum. Söze terör örgütlerinin mensuplarını savunarak başlayanların, sinsi niyetleri de milletimiz gayet iyi görüyor. Dış politikada sorunlar yaşandığını söyleyip bunların sebebinin ülkemizin birliğine yönelik saldırlar olduğunu gizleyen kafa, siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar. Bir de 20 yıl öncesi Türkiye'sine güzellemeler düzüyorlar.

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığı, dışarıda da epeyce bir kesimi rahatsız ediyor. Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele, hem meşru hakkı, hem de insani görevidir. Türkiye gerektiğinde kaynağına kadar inerek sürdürme hakkına sahiptir. İlke ve onur sahibi herkesin Türkiye'nin bu meşru mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Her kim, amalı, fakatlı beyanlarla gölge düşürmeye kalkarsa hayati bir yanlış içindedir. Tehlikeli yolun sonu herkes için felakettir.

Türkiye gibi en köklü devletle beraber olmak yerine eli kanlı terör örgütleriyle iş tutmayı tercih edenler, sürüklendikleri karadelikte kaybolup gideceklerdir. Bu milletin feraseti ve irfanı nice senaryoları boşa çıkarmış, nice saldırılardan sapasağlam çıkarmıştır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayacaklar. İstiklal ve istikbal aşkımızı söndüremeyecekler. Canımızdan değerli gördüğümüz vatanımızı parçalayamayacaklar. Devletimizi yıkamayacak, ülkemize diz çöktüremeyecekler. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a kadar bu kararlılığımız en büyük gücümüzdür. 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 vizyonumuzu da miras bırakacağız.

KORONAVİRÜS: DÖVİZLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ BURADA KULLANILDI

Koronavirüs salgını tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olmuş, 2 milyon 645 bin kişinin maruz kalmasına yol açmıştır. Salgının hem sağlık boyutunda, hem ekonomide daha ağır hasara sebep olmasının önüne geçtik. Tüm dünyada ekonomiler ciddi bir daralma yaşanırken, Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıda ülkelerden biri oldu. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik.

Kılıçdaroğlu'nun sorduğu dövizlerin önemli bölümü burada kullanılmıştır. Kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa içinde olanların oyunlarını bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak için herkese yönelik çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık.

CHP'nin itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat Bey'in gösterdiği gayretlerin şahidiyiz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Esnaflarımıza yönelik ciro desteğinden kira yardımına kadar pek çok ilave destekte bulunduk. Tek bir vatandaşımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üretimi, istihdamı, ticareti yeniden canlandırmanın normalleşmeden geçtiğini unutmuyoruz.

Şayet, kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra artan vaka ve vefat sayılarıyla daha sert tedbirleri açıklamamız kaçınılmaz olacaktır. Milletimizden sabır istiyorum. Üretimden ihracata, turizmden ticarete kadar ancak bu şekilde arzu ettiğimiz neticelere ulaşabiliriz. eğitimden ilk adımları atmaya başladık, 1 Mart'tan itibaren kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır. Bir an önce normalleşe kriterlerine ulaşılmasının sağlanmasını istiyorum.

TARIM KREDİ KOOPARATİFİ SAYISI

2021 yılını yeni bir atılım yılı haline dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Gıda üretimi, tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız bulunmuyor. Tarım Kredi Kooparitifi ise yoğun bir şekilde sayını 500'e çıkarma talimatını verdik. İlk etapta 500, sonra 1000 daha sonra bu sayıları artıracağız. Mecburuz ve bunu da yapacağız. Sizler piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın, biz bu adımı atacağız.

Ocak ayı beyaz eşya satışı ve ihracat rakamları büyümenin sürdüğünü gösteriyor. Diğer alanlarda da benzer sevindirici haberleri almayı sürdüreceğiz. Bir süredir yavaşlamış olan uluslararası finans ve yatırım çevrelerinin ülkemize ilgisi artıyor. Milletimizin moralini bozmaya, esnafımızı kışkırtmaya fırsat vermeden bu sıkıntılı süreci nihayete erdirmekte kararlıyız."