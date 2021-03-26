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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Aşılama ne zaman tamamlanacak?: Sağlık Bakanımızın bu açıklaması Bilim Kurulu'yla yaptıkları müzakerenin neticesidir. Ben Bakanımızın bu açıklamasını kendisinden dinlemiş değilim. Bu süreç ne getirir, ne götürür onu da bilemiyoruz. Mayıs-Haziran gibi bu iş tamamlansın bitsin, yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım.

Yerli Aşı: Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çin'den aldığımız aşıların dışında Çin Dışişleri Bakanı'yla bunları görüştük. Çin ile yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon faz anlaşmaydı. Bunun ilk fazı 50 milyon bize ulaşmış değil. Dün bunu hatırlattım. 'Bunu çok daha yakından takip edeceğim' dedi. 1,4 milyon BioNTech aşısı da elimize ulaştı. 10 milyon elimize ulaşacak. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı şekilde gelen aşılar bizi rahatlatacak. Aşıyı en tesirli kaynak olarak görüyoruz. İlaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışmalarımız da devam ediyor.

Kıbrıs'ta camiye saldırı: Güney Kıbrıs bu tür şeyler, yeni alıştığımız şeyler değil. Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor. AB Zirvesi döneminde yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri yapıyor.

MSB'de irtica tartışması: Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay. Terörle iltisaklı olay farklı bir olay. Bu bir düzenlemedir. Bakanlıklarımız bu tür düzenlemeleri yaparlar.

İstanbul Sözleşmesi: Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Cumhurbaşkanlığının attığı adım yasaldır. Bu yolda devam edecektir. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. 3 ay sonra da bununla ilgili kararı açıklayacaktır. Biz de çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil. Yine Meclis ile alakası söz konusu değil. Girdiğimiz gibi çıkarız. Kimse önünü arkasını karıştırmasın. Çıkma kararı verdik, kendilerine bildirdik.

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