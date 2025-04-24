Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Trabzonspor-Göztepe maçı ATV canlı yayın izle ekranı ile naklen ve şifresiz takip edilecek. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir, saat kaçta? İşte ATV canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri!