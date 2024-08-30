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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor - Futbol Haberleri

        CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde yenilenen formatla lig etabında kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İlk kez 3 takımla yer alacağımız turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Canlı aktarıyoruz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:45
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        CANLI | Rakipler belli oluyor
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        İŞTE ÇEKİLEN KURALAR

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

        Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

        Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

        Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice

        Slavia Prag'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic

        Porto'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

        Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg

        Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

        Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

        Ferençvaroş'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht

        Maccabi'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş

        PAOK'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS

        Braga'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg

        Sociedad'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice

        Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB

        AZ Alkmaar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic

        Lyon'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim

        Union SG'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente,

        Ludogorets'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht

        Malmö'nün UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş

        Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim

        Midtjylland'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB

        Qarabağ'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg

        Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice

        Viktoria Plzen'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao

        UEFA Avrupa Ligi'nde merakla beklenen lig etabı kurası çekiliyor. İlk kez 3 takımla yer alacağımız turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

        İŞTE YENİ FORMAT

        UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

        Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

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        36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

        - Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak

        - Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek

        - Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak

        - 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek

        - Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

        - 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek

        - Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek

        İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

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        1. TORBA

        Roma

        Manchester United

        Porto

        Ajax

        Rangers

        Eintracht Frankfurt

        Lazio

        Tottenham

        Slavia Prag

        2. TORBA

        Real Sociedad

        AZ Alkmaar

        Braga

        Olimpiakos

        Olimpik Lyon

        PAOK

        Fenerbahçe

        Maccabi Tel Aviv

        Ferençvaroş

        3. TORBA

        Karabağ

        Galatasaray

        Viktoria Plzen

        Bodo Glimt

        Union Saint Gilloise

        Dinamo Kiev

        Ludogorest

        Midtjylland

        Malmö

        4. TORBA

        Athletic Bilbao

        Hoffenheim

        Nice

        Anderlecht

        Twente

        Beşiktaş

        FCSB

        RFS

        Elfsborg

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