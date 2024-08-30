CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yenilenen formatla lig etabında kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İlk kez 3 takımla yer alacağımız turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Canlı aktarıyoruz...
İŞTE ÇEKİLEN KURALAR
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)
Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş
Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg
Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice
Slavia Prag'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic
Porto'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht
Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg
Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)
Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS
Ferençvaroş'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht
Maccabi'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş
PAOK'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS
Braga'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg
Sociedad'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice
Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB
AZ Alkmaar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic
Lyon'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim
Union SG'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente,
Ludogorets'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht
Malmö'nün UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş
Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim
Midtjylland'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB
Qarabağ'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg
Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice
Viktoria Plzen'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao
UEFA Avrupa Ligi'nde merakla beklenen lig etabı kurası çekiliyor. İlk kez 3 takımla yer alacağımız turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.
İŞTE YENİ FORMAT
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak
- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek
- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak
- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek
- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.
- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek
- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv
Ferençvaroş
3. TORBA
Karabağ
Galatasaray
Viktoria Plzen
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorest
Midtjylland
Malmö
4. TORBA
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Anderlecht
Twente
Beşiktaş
FCSB
RFS
Elfsborg