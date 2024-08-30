CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oluyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia Prag (D), Manchester United, Lyon, AZ (D), Union, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Slavia, Ferençvaroş, Lyon, Viktoria, Midtjylland, RFS, Beşiktaş

Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Tottenham, Braga, AZ, Dinamo Kiev, Union, Bilbao, Elfsborg

Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Man United, Lyon, Olympiakos, Union, Malmö, FCSB, Nice

Slavia Prag'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Ajax, Fenerbahçe, PAOK, Malmö, Ludogorets, Anderlecht, Athletic

Porto'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Man United, Lazio, Olympiakos, Maccabi, Midtjylland, Bodo, Hoffenheim, Anderlecht

Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Rangers, AZ, Ferençvaroş, Qarabağ, Galatasaray, Elfsborg, Hoffenheim, Elfsborg

Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice, Twente

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Slavia, Maccabi, Sociedad, Galatasaray, Qarabağ, Beşiktaş, RFS

Ferençvaroş'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Tottenham, Frankfurt, AZ, PAOK, Malmö, Dinamo Kiev, Nice, Anderlecht

Maccabi'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Ajax, Sociedad, Braga, Midtjylland, Bodo, RFS, Beşiktaş

PAOK'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia, Man United, Ferençvaroş, Sociedad, Viktoria, Galatasaray, FCSB, RFS

Braga'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Roma, Maccabi, Olympiakos, Bodo, Union, Hoffenheim, Elfsborg

Sociedad'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Ajax, Lazio, PAOK, Maccabi, Dinamo Kiev, Viktoria, Anderlecht, Nice

Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Rangers, Porto, Braga, Lyon, Qarabağ, Malmö, Twente, FCSB

AZ Alkmaar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Tottenham, Fenerbahçe, Ferençvaroş, Galatasaray, Ludogorets, Elfsborg, Athletic

Lyon'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Rangers, Olympiakos, Fenerbahçe, Ludogorets, Qarabağ, Beşiktaş, Hoffenheim

Union SG'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Roma, Rangers, Braga, Fenerbahçe, Bodo, Midtjlland, Nice, Twente,

Ludogorets'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Slavia, Lazio, AZ, Lyon, Midtjylland, Viktoria, Athletic, Anderlecht

Malmö'nün UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Rangers, Slavia, Olympiakos, Ferençvaroş, Galatasaray, Qarabağ, Twente, Beşiktaş

Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Lazio, Roma, Ferençvaroş, Sociedad, Plzen, Galatasaray, RFS, Hoffenheim

Midtjylland'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Frankfurt, Porto, Fenerbahçe, Maccabi, Union, Ludogorets, Hoffenheim, FCSB

Qarabağ'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Ajax, Tottenham, lyon, Olympiakos, Malmö, Bodo, Elfsborg

Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Porto, Man United, Maccabi, Braga, Qarabağ, Union, Beşiktaş, Nice

Viktoria Plzen'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri: Man United, Frankfurt, Sociedad, PAOK, Ludogorets, Dinamo Kiev, Anderlecht, Athletic Bilbao

UEFA Avrupa Ligi'nde merakla beklenen lig etabı kurası çekiliyor. İlk kez 3 takımla yer alacağımız turnuvada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

İŞTE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak

- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek

- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak

- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek

- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek

- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek