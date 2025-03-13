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        Haberler Bilgi CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 13 Mart 2025 Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 13 Mart 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe UEFA ülke puanı adına kritik bir maça çıkıyor. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 13 Mart 2025 Perşembe UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:43
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        UEFA ülke sıralaması güncel durum... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 rövanşında, Rangers'ın konuğu oluyor. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ve uluslarlararası turnuvalarda oynanan mücadeleler, ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.500 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 43.900 puanla 9. sırada bulunuyor.

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        PLZEN YENİLİR, FENERBAHÇE KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENİYOR!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers'ı yenmesi durumunda ülke puanına 0.400 puan katkı sağlayacak. Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio karşısında mağlubiyet ile sahadan ayrılması durumunda ülke puanında eşitlik sağlanmış olacak.

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1.İngiltere: 108.767 puan

        2.İtalya: 94.731 puan

        3.İspanya: 91.453 puan

        4.Almanya: 85.456 puan

        5.Fransa: 70.950 puan

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        6.Hollanda: 67.150 puan

        7.Portekiz: 62.266 puan

        8.Belçika: 56.450 puan

        9.Çekya: 43.900 puan

        10.Türkiye: 43.500 puan

        11.Yunanistan: 38.812

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