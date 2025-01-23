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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 23 Ocak 2025 Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 23 Ocak 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı, temsilcilerimizin maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta maçı kapsamında; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli maçlara çıktı. Bu nedenle UEFA ülke puanı güncel sıralaması pek çok futbolseverler tarafından araştırıldı. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 23 Ocak 2025 Perşembe UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:10
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        UEFA ülke sıralaması güncel durum... Avrupa Ligi'nin 7'nci hafta maçları kapsamında Galatasaray Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Beşiktaş Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla geçti. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her beraberlik ve galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel son durumu...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 41.700 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 42.650 puanla 9. sırada bulunuyor.

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        UEFA ÜLKE SIRALAMASI

        1-İNGİLTERE 100.088

        2-İTALYA 88.168 PUAN

        3-İSPANYA 82.418 PUAN

        4-ALMANYA 78.785

        5-FRANSA 65.664

        4

        6-HOLLANDA 61.232

        7-PORTEKİZ 58.466

        8-BELÇİKA 52.300

        9-ÇEKYA 42.650

        10 - Türkiye - 41.700

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