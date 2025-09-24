UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa Ligi'nin 1'inci hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Galatasaray ise, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanına katkıda bulunuyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...