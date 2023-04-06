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Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Cannes Film Festivali 16 Mayıs'ta başlıyor. Festival yönetimi önceki gün açılış filmini duyurdu. Geçen yıl eski eşi Amber Heard'le karşılıklı açtıkları 'karalama davalarıyla' tüm dünyada günlerce manşetlerden düşmeyen Johnny Depp'in setlere dönüş filmi olan 'Jeanne du Barry' Cannes Film Festivali'nin açılış filmi oldu.

Fransız oyuncu Maïwenn'in hem yönettiği hem de rol aldığı tarihi filmde Depp, Kral 15. Louis'i canlandırıyor. İşçi sınıfından bir kadının yükselişi ve kralın sevgilisi olmasını anlatan film festivalde gösterildiği gün Fransa'da vizyona da çıkacak.