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Cansel Elçin: Birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a, "Seni çok seviyorum aşkım. Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir" sözleriyle seslendi. Bayat ise, "Sen nerede olursan ol hep benim yakınımdasın, iyi ki varsın…" dedi Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:40 facebook

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Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat, 22 Ağustos 2020'de dünyaevine girmişti. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, evliliklerinin 3'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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"KALPLERİMİZ BİR" Cansel Elçin, "Seni çok seviyorum aşkım. Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir. Hem kötü günlerimizde, hem iyi günlerimizde birbirimize yaslanarak daha güzel bir dünyamız olsun hep. Seni her zaman seveceğim be, mutlu etmek için elimden geleni yapacağım... Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun..." şeklinde konuştu.