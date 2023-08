Cansel Elçin: Birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir

2 Şurada Paylaş!









"KALPLERİMİZ BİR"

Cansel Elçin, "Seni çok seviyorum aşkım. Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir. Hem kötü günlerimizde, hem iyi günlerimizde birbirimize yaslanarak daha güzel bir dünyamız olsun hep. Seni her zaman seveceğim be, mutlu etmek için elimden geleni yapacağım... Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun..." şeklinde konuştu.