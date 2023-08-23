Cansel Elçin: Birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir
Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a, "Seni çok seviyorum aşkım. Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir" sözleriyle seslendi. Bayat ise, "Sen nerede olursan ol hep benim yakınımdasın, iyi ki varsın…" dedi
Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat, 22 Ağustos 2020'de dünyaevine girmişti. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, evliliklerinin 3'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"KALPLERİMİZ BİR"
Cansel Elçin, "Seni çok seviyorum aşkım. Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir. Hem kötü günlerimizde, hem iyi günlerimizde birbirimize yaslanarak daha güzel bir dünyamız olsun hep. Seni her zaman seveceğim be, mutlu etmek için elimden geleni yapacağım... Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun..." şeklinde konuştu.
"İYİ Kİ VARSIN"
Zeynep Tuğçe Bayat ise eşine, "Ben ne yazabilirim ki bu söylediklerinin üstüne… Ağlarım... Sen nerede olursan ol hep benim yakınımdasın, iyi ki varsın… Her şeyin en güzeline, birlikte..." sözleriyle yanıt verdi.
"EVLİLİĞİMİZİN TADINI ÇIKARIYORUZ"
Öte yandan Bayat, daha önce basın mensuplarının, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu işler kısmet işi. İkimiz de isteriz elbet ama doğru zamanda nasip olur. Şu an evliliğimizin tadını çıkarıyoruz" cevabını vermişti.
Fotoğraflar: Instagram