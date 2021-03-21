Takım elbisesiyle kayak pistinde 0:00 / 0:00

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Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gitti. Karın tadını çıkaran çift, bol bol kayak yaptı.

Kayakta oldukça usta olan Elçin, bir ara takım elbisesi ile kaydı. Oyuncu, adeta profesyonel kayakçılara meydan okurken, eşi ise o anları ölümsüzleştirdi.

"BEBEK" AÇIKLAMASI

Cansel Elçin, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte Nişantaşı'ndaki evlerine yürürken görüntülenmişti. Karlı havaya aldırış etmeden gezmeye çıkan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlenen çifte, "Bebek düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltilmişti.

İkili, "Bu işler nasip, kısmet... Hayat ileride ne gösterir bilmiyorum. 2021 yılı için çok umutluyum. Güzel beklentilerim var. Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyorum. Her şeyin hayırlısı..." cevabını vermişti.