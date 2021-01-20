Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden bebek açıklaması

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cansel Elçin, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte Nişantaşı'ndaki evlerine yürürken görüntülendi.

Karlı havaya aldırış etmeden gezmeye çıkan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"2021 YILI İÇİN ÇOK UMUTLUYUM"

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlenen çifte, "Bebek düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi. İkili, "Bu işler nasip, kısmet... Hayat ileride ne gösterir bilmiyorum. 2021 yılı için çok umutluyum. Güzel beklentilerim var. Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyorum. Her şeyin hayırlısı..." cevabını verdi.