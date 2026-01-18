Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat: Özel bir yıldı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas ile birlikte tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Çiçeği burnunda ebeveynler, yol yorgunluğuna rağmen muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

"2025 UNUTULMAZDI" Geride bıraktığımız yılı değerlendiren çift, 2025’in hayatlarındaki en özel yıl olduğunu vurguladı. Mutluluklarını şu sözlerle dile getirdiler: Bizim için çok güzel bir seneydi, oğlumuz dünyaya geldi. Yeni yıldan herkes için sağlık, huzur ve savaşların yaşanmadığı bir dünya diliyoruz.

REKLAM

HEM KEYİFLİ HEM ZAHMETLİ

Babalık heyecanını paylaşan Cansel Elçin, sürecin tatlı zorluklarına esprili bir dille değindi. Elçin, esprili bir şekilde elindeki valizleri işaret ederek; "Babalık güzel olduğu kadar zahmetli de... Gördüğünüz gibi sürekli eşyalarla ve valizlerle uğraşıyoruz" dedi.

HEM ANNECİ HEM BABACI

Muhabirlerin, "Atlas bebek kime daha düşkün?" sorusuna ise Zeynep Tuğçe Bayat’tan sevgi dolu bir yanıt geldi. Güzel oyuncu, gülerek; "Hem anneci hem babacı" dedi. Keyifli sohbetin ardından ünlü aile, havalimanından ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.