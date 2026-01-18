Geride bıraktığımız yılı değerlendiren çift, 2025’in hayatlarındaki en özel yıl olduğunu vurguladı. Mutluluklarını şu sözlerle dile getirdiler: Bizim için çok güzel bir seneydi, oğlumuz dünyaya geldi. Yeni yıldan herkes için sağlık, huzur ve savaşların yaşanmadığı bir dünya diliyoruz.
Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat: Özel bir yıldı
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas ile ilk tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 2025'i hayatlarının en özel yılı olarak tanımlayan çift, kendileri ve oğullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas ile birlikte tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Çiçeği burnunda ebeveynler, yol yorgunluğuna rağmen muhabirlerin sorularını içtenlikle yanıtladı.
HEM KEYİFLİ HEM ZAHMETLİ
Babalık heyecanını paylaşan Cansel Elçin, sürecin tatlı zorluklarına esprili bir dille değindi. Elçin, esprili bir şekilde elindeki valizleri işaret ederek; "Babalık güzel olduğu kadar zahmetli de... Gördüğünüz gibi sürekli eşyalarla ve valizlerle uğraşıyoruz" dedi.
HEM ANNECİ HEM BABACI
Muhabirlerin, "Atlas bebek kime daha düşkün?" sorusuna ise Zeynep Tuğçe Bayat’tan sevgi dolu bir yanıt geldi. Güzel oyuncu, gülerek; "Hem anneci hem babacı" dedi. Keyifli sohbetin ardından ünlü aile, havalimanından ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.