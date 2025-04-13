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        Haberler Spor Diğer Halter Cansu Bektaş 3. kez Avrupa Şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Cansu Bektaş 3. kez Avrupa Şampiyonu!

        Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansu Bektaş toplamda altın, Gamze Altun ise toplamda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:25
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        Cansu Bektaş 3. kez Avrupa Şampiyonu!
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        Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyon, kadınlar 45 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

        Koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya alan Cansu, toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Gamze ise silkmede 93 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 161 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

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