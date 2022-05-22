'Aşk' iddialarına yanıt 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cansu Dere, dün akşam Etiler'de otomobiliyle sıkışan trafikte görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dere, arabasının camını açarak, "Arkadaşımı eve bırakacağım. 'Sadakatsiz' projemiz de artık bitti, biz çekimleri tamamladık. Beni artık sık sık göreceksiniz. Artık hep müsaitim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kısa bir süre önce rol arkadaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine "Ah yapmayın, hadi ne olur." diyerek, iddiaları yalanladı.

41 yaşındaki oyuncu, daha sonra trafiğin açılmasıyla otomobiliyle gözden kayboldu.