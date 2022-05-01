Cansu Dere: Şöhret beni değiştirmedi

"Şöhret beni değiştirmedi" 0:00 / 0:00

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Oyuncu Cansu Dere, samimi açıklamalarda bulundu. Elle Dergisi'ne konuşan Dere, "Aşkta yapılan en büyük hata ne sizce?" sorusuna, "Herhalde sonsuza dek süreceğini sanmak..." yanıtını verdi.

Hakkında merak edilenleri anlatan Cansu Dere, "Bugünkü Cansu’nun kalbini fethedecek erkeğin en önemli 3 özelliği ne olurdu?" sorusunu da cevapladı.

"HOŞLANMADIĞIM ŞEYLERİ NET BİLİRİM"

Ünlü oyuncu, "Benim öyle 'Aradığım üç özellik', 'En önemli beş kural' gibi listelerim pek olmaz. Kişiye bağlı. Hissettirdiklerine, birlikte geçirdiğim zamana. Hoşlanmadığım şeyleri net bilirim ama..." dedi.

"ŞÖHRET BENİ DEĞİŞTİRMEDİ"

Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşıp İspanya, Balkan ülkeleri ve İtalya’ya ulaşan Cansu Dere, şöhretin kendisini değiştirmediğini de ifade etti.

"Tanınmışlık bende farklı kimlikler yaratmadı. Kameralar önünde bir ben, evde arkadaşlarla ayrı bir ben yok yani." ifadelerini kullanan Dere, "Bu kadar tanınıyor olmak sizin gibi şöhretin popülerlik yönüyle de pek ilgilenmeyen biri için özgürlük açısından rahatsızlık verici mi?" sorusuna da cevap verdi.

"SAYGISIZLIK BENİ SİNİRLENDİRİR"

Cansu Dere, "Zorlandığım zamanlar oluyor, doğru ama genellikle tanınmaktan ya da popülerlikten ötürü değil. Aslında her şey karşılaştığım tavırla alakalı. Beni asıl rahatsız eden kabalık, hadsizlik ve talepkârlık oluyor. Saygısızlık beni sinirlendirir." şeklinde konuştu.