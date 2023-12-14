Cansu Dere: İyi bir modeldim
Cansu Dere, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dere, "Geçmişte modellik yaptığımda da iyi bir modeldim. Şimdi çok modellik kalmadı galiba. Bizim dönemimiz modellik çok güzeldi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansu Dere, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dere, kariyeri ve daha önce rol aldığı projeler hakkında konuşarak "Geçmişte iyi işlerde oynadım o yüzden o güzel işleri yakalamam zor oluyor. Birçok proje, geldi okuyorum ama hiç biri hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı.
"TEKLİF GELMEDİ"
2009 - 2011 yılları arasında ekrana gelen 'Ezel' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile oynayan Cansu Dere, "Kenan İmirzalıoğlu ile tekrar oynamak ister misiniz?" sorusuna ise "Niye olmasın tabii Kenan ile tekrar aynı projede olmak isterim ama öyle bir teklif gelmedi" yanıtını verdi.
"BİZİM DÖNEMİMİZDE MODELLİK ÇOK GÜZELDİ"
"İnanmadığım içime sinmeyen hiç bir projeye evet demem" ifadelerini kullanan 43 yaşındaki oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ben çok reklam filmi projesini de kabul etmem o yüzden çok reklam filminde oynamam. Ben hayatımı seçerek ve küçük yaşayarak mutlu olmayı seviyorum. Ben geçmişte modellik yaptığımda da iyi bir modeldim. Şimdi çok modellik kalmadı galiba. Bizim dönemimizde modellik çok güzeldi.
"MODELLİĞİ BIRAKALI ÇOK OLDU"
Cansu Dere, "Modelliği özlüyor musunuz?" sorusunu da "Bilmem ki hiç düşünmedim. Bazen Paris Moda Haftası'nı izliyorum hoşuma gidiyor. Her şeyin bir zamanı var, o dönem geçti. Ben modelliği bırakalı çok oldu, modelliği de özlemiyorum. Müzikal tarzı teklifler de geldi ama beni heycanlandırmadığı için kabul etmedim. Ben proje gelir o işten mutlu oluyorsam ben dijitale de ulusal kanala da iş yaparım" sözleriyle yanıtladı.
"Bir dönem oyuncular, dizilerin çok uzun olduğundan şikâyet ediyordu siz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz" şeklindeki soruya "Evet herkes şikâyetçiydi ama şimdi oynayan da çeken de yayınlayan da çok mutlu, bu mutlulukta bu düzen bozulmaz" yanıtını verdi.
"YALNIZLIĞIMLA BARIŞIĞIM"
Ayrıca uzun süredir hayatında kimse olmayan ve "Özel hayatınız da biri var mı?" sorusuna da samimiyetle cevap veren Dere, "Aşk bir şans... Ben yalnızlığımla barışık biriyim. Yalnız kalmama uğruna neden insanlarla görüşeyim, benim hayatta görüştüğüm kişiler benim gerçek arkadaşlarım.
Cansu Dere, "Ben hayatımı seçerek ve küçük yaşayarak mutlu olmayı seviyorum" diyerek hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.
Fotoğraflar: HT, Depo