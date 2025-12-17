Cansu Dere'nin gizemli halleri
Üsküdar'daki bir mekânda bir erkek arkadaşı ile yemek yiyen Cansu Dere, oradan tek başına ayrıldı. Gizemli tavırlar sergileyen Dere, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp hızlı adımlarla taksiye bindi
Giriş: 17.12.2025 - 08:08 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:08
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cansu Dere, Üsküdar'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Mekânda bir erkek arkadaşıyla yemek yediği öğrenilen Cansu Dere, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Yalnız başına mekândan çıkış yapan Cansu Dere, gizemli tavırlar sergiledi. Dere, hızlı adımlarla taksiye binip evinin yolunu tuttu.
