Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cansu Dere'nin gizemli halleri

        Cansu Dere'nin gizemli halleri

        Üsküdar'daki bir mekânda bir erkek arkadaşı ile yemek yiyen Cansu Dere, oradan tek başına ayrıldı. Gizemli tavırlar sergileyen Dere, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp hızlı adımlarla taksiye bindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 08:08 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gizemli Cansu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cansu Dere, Üsküdar'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Mekânda bir erkek arkadaşıyla yemek yediği öğrenilen Cansu Dere, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

        Yalnız başına mekândan çıkış yapan Cansu Dere, gizemli tavırlar sergiledi. Dere, hızlı adımlarla taksiye binip evinin yolunu tuttu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cansu Dere
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!