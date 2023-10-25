İzmir'in Urla ilçesinde, Bülent Baratalı Bulvarı'nda geçen yıl 22 Kasım saat 08.30 sıralarında motosikletle giden Cem Kayacan (19) ile arkasındaki Meken Akan'a (18) otobüs durağının önünden geçerken, kaldırımdan inen üzerinde fosforlu pantolon bulunan kişi elindeki çantayla vurdu.

Beyin travması geçirdiği, kaburgası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kasklı Kayacan ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Akan, ambulanslarla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olay anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sebepsiz yere motosikletteki 2 gence çantayla vuran kişiye duraktakilerin engel olmak için hiçbir müdahalede bulunmadığı dikkat çekti.

"MOTORSİKLETİ SERSERİ GİBİ KULLANIYORLARDI"

Meşe, polisteki ilk ifadesinde, "Durakta otobüs bekliyordum. Motosikleti serseri gibi kullanıyorlardı. Çarpacaklar diye korktum. Onları korkutmak için çantayı rastgele savurdum" dedi. Meşe, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüpheli Meşe, soruşturma sürerken 2 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

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9 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Urla Cumhuriyet Savcısı Rümeysa Çakar, iddianamede Meşe hakkında her kişiye yönelik eyleminden dolayı 'kasten yarayama' ve 'basit yaralama' suçlarından 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianamede, şüpheli Meşe'nin 'silah sayılacak' çanta ile seyir halindeki motosikletteki şikayetçilere vurup, 'silahla kasten yaralama' suçunu ayrı ayrı işlediği anlaşıldığına da yer verildi.

"BANA ÇARPACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Cumali Meşe'nin ifadesine de yer verildi. Meşe'nin ifadesinde, "Bankanın önünde iş yerine gitmek için belediye otobüsü bekliyordum. Karşıda bulunan diğer banka şubesine para çekmek için geçmek istediğim sırada, sol tarafımdan süratli ve gürültülü bir şekilde gelen motosikleti gördüm. Motosikletin bana çarpacağını düşünerek, refleks olarak omuzumdaki çantamı elime alarak sola doğru savurdum. Evrak çantam motosiklet sürücüsüne isabet etti. Sürücü dengesini kaybedip, motosikleti ile önündeki otomobilin tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikisi de yere düştü. Yardım etmek için yanlarına gittim. Ambulans çağırmak için telefon ettim. Ancak 112 Acil Servis telefonu meşguldü. Ambulansa bindirilene kadar orada bekledim. Amacım kimseyi yaralamak ya da trafik kazasına sebebiyet vermek değildi. Yaralanmaya sebep olduğum için çok pişmanım "dedi.

Olayda yaralanan Cem Kayacan'ın avukatı Veysel Gül, müvekkilinin bir haftaya yakın zaman hastanede tedavi gördüğünü, kazadan dolayı halen psikolojik destek aldığını belirtip, "Dava her ne kadar Urla Asliye Ceza Mahkemesi açılmış ise de müvekkilim ağır bir şekilde yaralanmış ve beyin kanaması geçirmiştir. Bu nedenle, işlenen suç 'öldürmeye teşebbüs' fiili kapsamına girmektedir. Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için talep edeceğiz " dedi.

Cumali Meşe, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.