        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabına soruşturma

        Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabına soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun açıklamlarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi "CAOİletisim" isimli sosyal medya hesabı hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlattı

        'Aday Ofisi' hesabına soruşturma
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi "CAOIletisim" isimli sosyal medya hesabı hakkında re’sen soruşturma başlattı.

        Soruşturma, hesapta yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamaları kapsamında başlatıldı.

