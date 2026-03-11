Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi "CAOIletisim" isimli sosyal medya hesabı hakkında re’sen soruşturma başlattı.
Soruşturma, hesapta yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamaları kapsamında başlatıldı.
