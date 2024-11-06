Cara Delevingne'den Donald Trump'ın seçilmesine tepki: Dört yıl boyunca her günü cehenneme çevireceğiz

Donald Trump'ın erken zaferini ilan etmesinin ardından kıtalar ötesinden, İngiltere'den bir tepki sesi yükseldi. Dünyaca ünlü İngiliz süper model ve oyuncu Cara Delevingne, ABD'deki arkadaşlarını, Donald Trump'ın başkanlığında Cumhuriyetçilere 'dört yıl cehennem hayatı yaşatmaya' çağırdı.

32 yaşındaki ünlü model, İngiliz şarkıcı Paloma Faith ve İskoç yazar Dawn O'Porter gibi, Trump'ın seçilmesine İngiltere'den tepki gösteren isimlere dahil oldu.

Los Angeles'ta evi bulunan ve işleri nedeniyle bir ayağı her zaman ABD'de olan Delevingne, 'faşistler, kadın düşmanları, yobazlar ve yalancılar' olarak tanımladığı Cumhuriyetçileri yenmeye odaklanmaları için arkadaşlarına meydan okuma mesajı gönderdi.

"Arakadaşlarıma bir mesaj" diye söze başlayan Delevingne, "Trump Beyaz Saray'ı kazanacak. Cumhuriyetçi Parti, Senato'nun kontrolünü elinde tutuyor. Bu, iç karartıcı ama aynı zamanda özgürleştirici. Önümüzdeki dört yıl boyunca faşistler, kadın düşmanları, yobazlar ve yalancılar için her günü cehenneme çevireceğiz" diye yazdı.

"Sinmenin zamanı değil. Umutsuzluğa kapılma zamanı da değil" diyen Delevingne, "Güç oluşturun. Gücü kazanmanın en zor yanının onu korumak olduğunu öğrenmek üzereler" ifadesini kullandı.