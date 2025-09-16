Habertürk
        Haberler Dünyadan Cardi B arabasının tepesinde twerk dansı yaparak yeni albümünü tanıttı - magazin haberleri

        Cardi B, otomobilinin tepesinde twerk yaparak yeni albümünü tanıttı

        Yeni albümünü tanıtmak için daha önce metroda albüm satan Cardi B, bu defa sokak ortasında otomobilinin tepesine çıkarak twerk yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 10:06 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:36
        Twerk ile sokağı kapattı
        Cardi B, yeni albüm tanıtımı için sokakta kısa süreli bir kaos yarattı. 32 yaşındaki şarkıcı, New York'un Bronx bölgesinde yüzlerce hayranının etrafını sarmasını sağlayan ilginç bir etkinliğe imza attı.

        Ünlü rapçi, 7 yıl sonra ikinci stüdyo albümü 'Am I the Drama?'yı tanıtmak için otomobilinin üzerine çıkıp twerk yapmaya başladı.

        Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Cardi B, fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmedi.

        * Twerk... Genellikle kadınların yaptığı bir dans çeşidi.

        Ünlü şarkıcı bir ara, hayranlarından birinin bebeğini kucağına alarak onunla da fotoğraf çektirdi.

        Kalabalıktan ünlü şarkıcıya çiçek ve bayrak veren de oldu.

        Cardi B, bu ilginç albüm tanıtımı için okul kıyafetine benzeyen bir kombin yapmayı tercih etti.

        ABD'li rapçinin yeni albümü bu cuma çıkıyor. Cardi B, albüm öncesinde 'Outside' ve 'Imaginary Playaz' şarkılarını yayınlamıştı.

        Cardi B, geçtiğimiz günlerde albümünü tanıtmak için New York metrosunda albüm satmıştı. Rapçi, son dönemde kariyerindeki düşüşe işaret eden 'flop dönemi' eleştirilerini mizahla tiye almış; "Evimi kurtarmam için albümümü satın alın" demişti.

        Metro içinde kendini 'hayatını değiştirmeye çalışan eski bir balerin' olarak tanıtan Cardi B; "Lütfen yeni albümüm 'Am I the Drama?'yı satın alın… 9.99 dolar" diyerek yolculardan destek istemişti.

        Bir yolcunun albüm satın almasının ardından da "Üç çocuk annesine destek olun" sözleriyle tanıtımına devam etmişti.

        #Cardi B
        #twerk
        #dans
        #yeni albüm
