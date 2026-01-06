Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Caretta caretta 'Tuba' ikinci turunda Ege ve Akdeniz'den ayrılmadı

        Caretta caretta 'Tuba' ikinci turunda Ege ve Akdeniz'den ayrılmadı

        Muğla'da 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', geçen yıl İztuzu Plajı'ndan çıktığı ikinci turunda da Akdeniz ve Ege'yi tercih ederek Muğla açıklarında dolaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:59 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:59
        Caretta Tuba'dan 2. dünya turunda 10 bin km!
        Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 'Tuba' adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenebilen ilk deniz kaplumbağası oldu.

        İztuzu Plajı'ndan 2019'da denize bırakıldıktan sonra yaklaşık 2 ay Marmaris açıklarında kalan Tuba, daha sonra bir ay içinde Yunanistan'a ulaştı.

        Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyılarını takip eden Tuba, Adriyatik'e kadar uzanan yolculuğunda yaklaşık 25 bin kilometre katetti.

        Uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladığı belirtilen Tuba, en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.

        10 BİN KİLOMETRE KATETTİ

        Yuvalama için yeniden gelen Tuba, 9 Ağustos 2025'te düzenlenen törenle ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salındı.

        Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta caretta Tuba'nın ikinci turunda, 9 Ağustos'tan bugüne kadar 10 bin kilometre katettiğini söyledi.

        "Tuba"yı izlemeye devam ettiklerini anlatan Kaska, "Tuba ikinci dünya turunda şu ana kadar adeta Akdeniz turu yaptı. Ege'nin bütünü adalarını ziyaret etti desek yanlış olmaz" dedi.

        Kaska, daha önce yaklaşık 4 yıl takip ettikleri Tuba'yı yeni bir cihazla 2025 yılında tekrar izlemeye başladıklarını hatırlattı.

        "TUBA, BİRİNCİ YILINI AKDENİZ VE EGE SULARINDA TAMAMLAYACAK"

        Tuba'ya takılan ikinci cihazdan elde edilecek verilerin merak edilen birçok soruya cevap vereceğini vurgulayan Kaska, şunları söyledi:

        "Başlangıçta aynı rotayı takip edip etmeyeceğini çok merak ediyorduk. Rodos açıklarında dolaşıp Bodrum civarında, Karaada'nın güneyinde yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Düz güzergah olarak ise 2 bin kilometre mesafe aldı, yine de çoğunlukla bizim karasularımızda dolaşıyor. Öyle tahmin ediyorum ki Tuba, birinci yılını Akdeniz ve Ege sularında tamamlayacak. Tekrar yuva yapacak mı yoksa ikinci bir göç yoluna mı çıkacak, bunu hep birlikte merakla bekliyoruz."

        Yakup Kaska, uydu izleme çalışmalarının deniz kaplumbağalarının denizel alanları nasıl kullandığını ve hangi rotaları tercih ettiğini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

