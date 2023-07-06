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        Haberler Yaşam Carettalar rekor kırıyor; yuva sayısı 500'e ulaştı

        Carettalar rekor kırıyor; yuva sayısı 500'e ulaştı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda, nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 500'e ulaştı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvama alanı şu an 500'e ulaştı. Rekora doğru gidiyoruz" dedi

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:21
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        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

         

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        Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

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        DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 500'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

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        Prof. Dr. Kaska, "Deniz kaplumbağalarının uzun göçler yapmaları ve çoğu bireyin 2-3 senede bir üremeleri nedeniyle her yıl sabit yuva sayısına ulaşılamıyor.

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        İztuzu'nda yaşayan carettalar çok iyi korunuyor. Bir yuvaya 100 yumurta bırakıyorlar. İki haftalık aralarla ortalama 2 ile 6 yuva yapabiliyorlar.
        Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvama alanı şu an 500'e ulaştı. Rekora doğru gidiyoruz" dedi.

        #caretta caretta
        #Muğla
        #ortaca
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