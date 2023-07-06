Carettalar rekor kırıyor; yuva sayısı 500'e ulaştı

Prof. Dr. Kaska, "Deniz kaplumbağalarının uzun göçler yapmaları ve çoğu bireyin 2-3 senede bir üremeleri nedeniyle her yıl sabit yuva sayısına ulaşılamıyor.

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İztuzu'nda yaşayan carettalar çok iyi korunuyor. Bir yuvaya 100 yumurta bırakıyorlar. İki haftalık aralarla ortalama 2 ile 6 yuva yapabiliyorlar.

Geçen yıl temmuz ayında 300 olan yuvama alanı şu an 500'e ulaştı. Rekora doğru gidiyoruz" dedi.