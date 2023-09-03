'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu şimdi ne yapıyor?

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"OYUNCUYUM DEMEK, GERÇEK OYUNCULARA AYIP OLUR" Oyuncu olmak gibi bir planı olmadığını söyleyen Mine Çağlar Kondu, "Zaten 'oyuncuyum' desem, gerçek oyunculara ayıp olur. Ciddi bir oyunculuk eğitimi almadım, daha çok farklı görüntümden dolayı bu projelere dahil olduğumu düşünüyorum. Yoksa üstün oyunculuk yeteneklerimin olduğumu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de kendi bildiğim mesleği yapmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

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Oyunculuğu bıraktığım için pişman olmadığını da sözlerine ekleyen Kondu, "Mesleğimi inanılmaz seviyorum çünkü" dedi. Setlerden günümüze gelen bir dostluğu olmadığını belirten Mine Çağlar Kondu, "Eskiden birlikte olduğumuz oyuncu arkadaşlarla denk gelip görüşüyoruz ama özellikle düzenli görüştüğüm hiç kimse yok maalesef" diye konuştu.

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"HAYVANLARLA İLGİLİ PROGRAMLAR YAPTIM" Mine Çağlar Kondu, 'Teklif gelse yeniden ekranlara dönmek ister misiniz?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Zannetmiyorum. Çünkü öyle bir vaktim yok. Oyunculuk olarak değil ama hayvanlarla ilgili bir projede yer almak isterim. Nitekim de geçtiğimiz yıllarda SHOW TV'de ve TRT'de hayvanlarla ilgili projelerde bulundum. Yani hayvanlarla ilgili yeniden bir program yapmak isterim.

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