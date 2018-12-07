Show TV’nin her hafta daha da yükselen temposuyla izleyicilerini ekrana bağlayan dizisi dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Bu sefer oyunun kurallarını kendi yazmaya kararlı olan Adalı, Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Veli’yle olan eski defterlerin yeniden açıldığını anlayan ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na giden Adalı karşısında Veli’yi bulurken, ikilinin yüzleşmesi bölüme damga vurdu.
Önceden çok iyi dost olan ikilinin artık birer düşman haline geldiğini gördüğümüz final sahnesinde Veli, Adalı’nın zaaflarına oynamakta kararlıydı. Annesini bulmak için polis olan Kadir Adalı’yı can evinden vuran ve annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündüren Veli, istediğini aldı. Öfkeden deliye dönen Adalı annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek isterken, Veli’nin Adalı’nın annesi ile ilgili ne bildiği merak konusu oldu.
ÇARPIŞMA 3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SOSYAL MEDYA #KIYAMETKOPACAK DEDİ!
Keskinleşen çatışmaları, gerilimi yüksek sahneleri ve yeni sürprizleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 6.64 izlenme oranı (rating), 12.93 izlenme payı, AB’de 7.09 izlenme oranı (rating), 15.04 izlenme payı (share), Total’de ise 4.69 izlenme oranı (rating), 9.40 izlenme payı (share) alan dizi #kıyametkopacak etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 14 saat 30 dakika dünyada 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.
ADALI, VELİ’NİN İZİNİ SÜRÜYOR!
Veli’nin imzası niteliğini taşıyan madalyonu görünce neye uğradığını şaşıran Kadir, Zeynep’e Veli’nin fotoğrafını göstererek olayla ilgisini anlamaya çalıştı. Zeynep’ten kızını kaçıranın Veli olduğunu öğrenen Adalı, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şok olan Kadir, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Kadir, Kerem’e yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da, ağzını bıçak açmayan Kerem konuşmayarak Kadir’i hayal kırıklığına uğrattı.
YASAK AŞK ORTAYA ÇIKACAK MI?
Geçmişte Zeynep’in Kadir için Aslı’dan yardım istediği, Veli ve Selim Gür arasındaki ilişkinin ortaya çıktığı bölümde, yasak aşklarının ifşa olmaması için hamleler yapan Demir ve Belma hiç beklemedikleri bir yerden vuruldu. Belma’yı yakalayan Yakup, videoya karşılık yüklüce bir para isteyerek iki aşığı büyük bir çıkmaza sürükledi.
VELİ, SELİM’DEN YARDIM İSTİYOR!
Dün akşam ekrana gelen bölümün en şaşırtıcı anlarından biri de Veli ile Selim Gür arasındaki işbirliğinin ortaya çıkması oldu. Selim, para bulmak için iki hafta daha süresi olduğunu söyleyen Veli’nin yardım isteğine olumsuz yanıt verdi.
CEMRE, KEREM’İ TEŞHİS EDİYOR!
Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in cevabı karşısında buz kesti. Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Kerem’in anlattıkları karşısında kalakalan Cemre şok olurken, Kerem’in tek çıkış bileti bu videoydu.
ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? (ÇARPIŞMA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI)
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Zeynep’in, Kadir’e ‘Ne olur artık bana iyi bir haber ver’ diyerek, Kadir’den gelen tepki ile ona sarılması, “Kadir Aylin’i buldu mu?” sorusunu akıllara getirdi. Zeynep’in ‘Aylin’i bulacağını biliyordum!’ sözüne, Kadir’in ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
KIYAMET KOPACAK;
YAKUP’UN ŞANTAJ PLANI;
ÇIKAR BENİ BURADAN;
VELİ SELİM’DEN YARDIM İSTİYOR!
ADALI, VELİ’NİN KARŞISINA ÇIKIYOR;
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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