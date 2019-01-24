Yapımcılığını AY Yapım'ın üstlendiği Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma son bölümünde, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada bir araya gelirler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı olacaktır. Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katılır. Adalı, Veli’nin bir zaafını yakalar, Aylin’i kurtarmak için bir plan yapar ve Veli’nin yerini tespit eder.

Aralarında ölümcül bir çatışma çıkar ama Kadir, Aylin’i kurtarmayı başarır. Veli’den de annesinin yaşadığını öğrenir. Üstelik Veli, Kadir’in annesinin yerini de bilmektedir. Adalı öğrendikleri karşısında şoke olur. Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürür. Ama Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulunur.

Kadir ile Kerem, Yakup ve arkadaşlarıyla kendi usullerince, yumruk yumruğa hesaplaşır. Adalı ile Veli arasındaki savaşta artık ok yaydan çıkmış, devreye daha başka isimler de girmiştir. Ve Adalı, düşmanlarının, bundan sonra üzerlerine daha acımasızca geleceklerinin, onları hayatlarıyla sınayacaklarının çok farkındadır.

Ahmet Katıksız-Ufuk Hakan Eren’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.