Çarpışma birinci bölümü ile izleyicileri ile buluştu. Heyecanla beklenen ilk bölümün ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında ise Zeynep'in Kadir'i nereden tanıdığı oldu. Zira; Çarpışma birinci bölümün finalinde araçlar birbirine çarptığında, Zeynep'in Kadir'i tanıdığı anlaşılmıştı. Peki; Zeynep (Elçin Sangu) Kadir'i (Kıvanç Tatlıtuğ) nereden tanıyor?

Çarpışma'nın heyecan dolu hikayesine duyulan merak giderek arttı. Kadir’in de ‘Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi!’ dediği bu kaza, büyük bir sırrın habercisi miydi? Gözler gelecek bölümlere çevrildi. Öte yandan Çarpışma 1. bölüm internet üzerinden de yayınlandı. İşte Çarpışma 1. bölüm

ÇARPIŞMA 1.BÖLÜM İZLE

ÇARPIŞMA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Çarpışma’nın 1. Bölümünde; Zeynep, eşi Galip’i uyandırmaya odasına gidiyor. Odadan çıkarken Galip’in telefonuna gelen mesaj dikkatini çekiyor. Melis isimli bir kadından gelen mesaj üzerine Zeynep gördüklerine inanamıyor. Kızını servise bindirdikten sonra evlerinin izlendiğini görüyor ve kapıları sonuna kadar kilitliyor.

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇARPIŞMA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma 2. bölümde yaşanacaklar, sevilen dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki; Çarpışma gelecek bölümde neler yaşacak? Gelecek bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Çarpışma 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çarpışma birinci bölüm fragmanı ve ilk sahnesi dizinin ilk bölümünü kaçıranlar tarafından araştırılıyor. İşte, Çarpışma birinci bölüm ilk sahne ve Çarpışma 1. bölüm fragmanı

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

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