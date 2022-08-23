Çarşamba uyarısı! AFAD'dan 11 il için kuvvetli yağış ikazı 0:00 / 0:00

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 11 il için yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. AFAD'dan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yapılan açıklamada; "23 Ağustos Salı günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

11 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Açıklamada, yarın için ise 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin de "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.