Casmara maskenin nedir, faydaları nelerdir?

Casmara maske; profesyonel kişiler tarafından güzellik salonlarında uygulanan ve 5 yaş gençleştirmeyi sağlayan özel bir maskedir. Bitkisel yollarla uygulama yapılan bir maskedir. Casmara maske tek kişinin yapabileceği ve uygulayabileceği bir maske değildir. Yardımcı gereklidir.
Casmara Maskenin Faydaları Nelerdir?
- Cildin sakinleşmesini ve yatışmasını sağlayarak rahatlatır.
- Ciltte önce yapılan uygulamalardan meydana gelen kızarıklık ve yanma izlerinin yok edilmesini sağlar.
- Casmara maskenin uygulanması ile cilt nemlenir ve cilt tabakası beslenir.
- Ciltte fazlalaşan sebum oranının dengelenmesi sağlanarak fazla yağdan arındırılır.
- Buyun bölgesi, alın kısmında oluşabilen derin çizgilerin azalmasını sağlar.
- Göz ve dudak çevresine de uygulanarak bu çevrede oluşan kırışıklıklara da etkili olarak azalmasını sağlar.
- İçerdiği vitamin ve mineraller ile cildin hızla toparlanmasına etki ederek gençleşmesini sağlar.
- Haftalık her gün 7 kür şeklinde uygulama yapılır.
- Cildin ölü tabakadan kurtulmasını sağlayarak; dirileşmesini ve cildin yenilenmesine etki eder.
- günden itibaren oluşan değişim gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
- Yüzde oluşan kırışıklıkların ve sarkmaların da düzelmesine etkili olmaktadır.
- Casmara maske kalıp şeklinde cilde uygulanarak o şekilde çıkarılıyor.
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