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        Haberler Spor Tenis Casper Ruud, Fransa Açık'ın çeyrek finalinde - Tenis Haberleri

        Casper Ruud, Fransa Açık'ın çeyrek finalinde

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 7 numaralı seribaşı Casper Ruud, Taylor Fritz'i 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:27 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:27
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        Casper Ruud çeyrek finalde!
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        Erkeklerin 7 numaralı seribaşı Casper Ruud, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Taylor Fritz'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki tekler erkekler 4. tur maçında, son 2 yılın finalisti Ruud ile 12 numaralı seribaşı Fritz karşı karşıya geldi.

        3,5 saat süren mücadeleyi 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 6-2) kazanan Ruud, adını son 8 isim arasına yazdırdı.

        Ruud, sonraki turda 2023 finalinde yenildiği 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'in rakibi oldu.

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