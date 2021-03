Casper, montajını Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk akıllı telefonu VIA F20'yi duyurdu. Giriş-orta segment bir cihaz olarak satışa çıkan telefon fiyatıyla da alıcı bulacağa benziyor. Peki Casper VIA F20 fiyatı ne kadar? Casper VIA F20 özellikleri neler? İşte Casper VIA F20 hakkında...

CASPER VIA F20 ÖZELLİKLERİ NELER?

AA'nın haberine göre, firmanın ilk yerli telefonu olan Casper VIA F20'nin özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran var. Bu ekran Incell ekran teknolojisine sahip. Yüzde 89 ekran gövde oranı sunan telefon, gücünü yapay zeka teknolojisine sahip MediaTek Helio P35 işlemcisinden, 4GB RAM'den ve 128 GB dahili depolama alanından alıyor.

Casper VIA F20, 5.000 mAh'lik bir pil ile geliyor ve Casper'ın iddiasına göre bu pil 32 saat boyunca telefonda konuşma, 11 saat boyunca 5-6 film izleme, 31 saat boyunca müzik dinleme veya 9 saat boyunca internette video izleyebilme imkanı sunuyor.

CASPER VIA F20 FİYATI NE KADAR?

Beyaz, mavi ya da yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile satın alınabilen Casper VIA F20'nin fiyatı, 2.699 TL olarak açıklandı.